シンゾーン スリム カットオフ デニムパンツ size32/黒 ■■ レディース

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Shinzone

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商品の詳細

商品に目立つヨゴレなど無く、USEDとして良い状態です。

【素材説明】
綿

【表記サイズ】
32

【カラー】


【実寸サイズ】
腰幅　31cm
股上　32cm
股下　62cm
ワタリ（股下10cm部）　22cm
裾幅　15cm

【配送方法・送料に関して】
ラクマのシステム仕様上、配送方法が未定と表示されますが、
ヤマト運輸にて発送させていただきます。
北海道、沖縄にお住まいの方は、別途送料がかかる場合もございますので、ご購入前にご相談ください。

【弊社管理番号】
BODA230146




商品の説明

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