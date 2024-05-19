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シンゾーン スリム カットオフ デニムパンツ size32/黒 ■■ レディース
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￥1680税込
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商品の詳細
商品に目立つヨゴレなど無く、USEDとして良い状態です。
【素材説明】
綿
【表記サイズ】
32
【カラー】
黒
【実寸サイズ】
腰幅 31cm
股上 32cm
股下 62cm
ワタリ（股下10cm部） 22cm
裾幅 15cm
【配送方法・送料に関して】
ラクマのシステム仕様上、配送方法が未定と表示されますが、
ヤマト運輸にて発送させていただきます。
北海道、沖縄にお住まいの方は、別途送料がかかる場合もございますので、ご購入前にご相談ください。
【弊社管理番号】
BODA230146
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綿
【表記サイズ】
32
【カラー】
黒
【実寸サイズ】
腰幅 31cm
股上 32cm
股下 62cm
ワタリ（股下10cm部） 22cm
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BODA230146
商品の説明
シンゾーン スリム カットオフ デニムパンツ size32/黒 ■■ レディース
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