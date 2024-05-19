シンゾーン スリム カットオフ デニムパンツ size32/黒 ■■ レディース

商品の詳細

商品に目立つヨゴレなど無く、USEDとして良い状態です。



【素材説明】

綿



【表記サイズ】

32



【カラー】

黒



【実寸サイズ】

腰幅 31cm

股上 32cm

股下 62cm

ワタリ（股下10cm部） 22cm

裾幅 15cm



【配送方法・送料に関して】

ラクマのシステム仕様上、配送方法が未定と表示されますが、

ヤマト運輸にて発送させていただきます。

北海道、沖縄にお住まいの方は、別途送料がかかる場合もございますので、ご購入前にご相談ください。



【弊社管理番号】

BODA230146