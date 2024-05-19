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平和屋野田店■上質なお召 遠山樹林文 逸品 未使用 n-pk2570
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￥1501税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈162.5cm（肩から）
裄丈65cm
袖丈49cm 縫込み3cm
袖幅33.5cm
前幅25cm
後幅28.5cm
着物縫いこみ
内揚げ0cm
裄
お袖側約2.5cm 身頃側約2cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・未使用】
状態は接写画像のように
衿裏に薄いホックシミがございますが
その他表地は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋野田店■上質なお召 遠山樹林文 逸品 未使用 n-pk2570
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