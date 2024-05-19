平和屋野田店■上質なお召　遠山樹林文　逸品　未使用　n-pk2570

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Joften

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈162.5cm（肩から）

裄丈65cm

袖丈49cm　縫込み3cm

袖幅33.5cm

前幅25cm

後幅28.5cm



着物縫いこみ

内揚げ0cm





お袖側約2.5cm　身頃側約2cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹・未使用】

状態は接写画像のように

衿裏に薄いホックシミがございますが

その他表地は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。



大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。









商品の説明

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