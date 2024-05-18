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ドリューハウス MASCOT SS Tee マスコットロゴプリントTシャツ メンズ S
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￥3055税込
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商品の詳細
【サイズ】S
【サイズ詳細】肩幅53.5cm,身幅51cm,着丈65.5cm,袖丈20.5cm
【商品説明】
首元、右肩付近に汚れがあります
全体的に若干の毛羽立ちがあります
【付属品】 -
【品質表示】コットン
【ブランド】ドリューハウス（drewhouse）
【アイテム】Tシャツ
【商品名】MASCOTSSTeeマスコットロゴプリントTシャツ
【カラー】ブラック×イエロー
【対象】メンズ
【管理番号】10519-230907-0190
こちらの商品はラクマ公式パートナーによって出品されています。
【サイズ詳細】肩幅53.5cm,身幅51cm,着丈65.5cm,袖丈20.5cm
【商品説明】
首元、右肩付近に汚れがあります
全体的に若干の毛羽立ちがあります
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【品質表示】コットン
【ブランド】ドリューハウス（drewhouse）
【アイテム】Tシャツ
【商品名】MASCOTSSTeeマスコットロゴプリントTシャツ
【カラー】ブラック×イエロー
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商品の説明
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