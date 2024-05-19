CHANEL カメリア ポーチ シャネル 小物入れ ノベルティ 非売品 - ポーチ

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CHANEL カメリア ポーチ シャネル 小物入れ ノベルティ 非売品
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商品の詳細
銀座のCHANELでリングを購入した時にいただいたものです。神経質な方は、お控え下さい。
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商品の説明
CHANEL カメリア ポーチ シャネル 小物入れ ノベルティ 非売品 | フリマアプリ ラクマ
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