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ティファニー ダイヤモンド リング
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商品の詳細
【商品コード】
260-004-542-3116
【ブランド】
ティファニー
【商品名】
ティファニーダイヤモンドリング
【材質】
750ピンクゴールド/750ホワイトゴールド
【商品ランク】
中古品A
【対象】
レディース
【サイズ】
7.0号
【実寸サイズ】
最大幅約:4.0mm
【使用石】
ダイヤモンド
【重さ】
約4.3g
【付属品】
付属品なし
【詳細説明】
新品仕上げ済み。
カラットの刻印なし。
260-004-542-3116
【ブランド】
ティファニー
【商品名】
ティファニーダイヤモンドリング
【材質】
750ピンクゴールド/750ホワイトゴールド
【商品ランク】
中古品A
【対象】
レディース
【サイズ】
7.0号
【実寸サイズ】
最大幅約:4.0mm
【使用石】
ダイヤモンド
【重さ】
約4.3g
【付属品】
付属品なし
【詳細説明】
新品仕上げ済み。
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商品の説明
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