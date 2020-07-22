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ティファニー ダイヤモンド リング

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商品の詳細

【商品コード】
260-004-542-3116

【ブランド】
ティファニー

【商品名】
ティファニーダイヤモンドリング

【材質】
750ピンクゴールド/750ホワイトゴールド

【商品ランク】
中古品A

【対象】
レディース

【サイズ】
7.0号

【実寸サイズ】
最大幅約:4.0mm

【使用石】
ダイヤモンド

【重さ】
約4.3g

【付属品】
付属品なし

【詳細説明】
新品仕上げ済み。
カラットの刻印なし。



商品の説明

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