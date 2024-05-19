【新品未使用:XXLサイズ】Kyne Oval L/SL Tee (Black)

商品の詳細

KyneOvalL/SLTee(Black)



ONAIRのKYNEのロンTです。

XXLは即完しており希少サイズとなります。



TEESIZEGUIDE

Length81cm

BodyWidth65cm

SleeveLength67.5cm

SholderWidth64cm



商品到着済ですので即発送可能です。