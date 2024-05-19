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【新品未使用:XXLサイズ】Kyne Oval L/SL Tee (Black)

Uoften

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商品の詳細

KyneOvalL/SLTee(Black)

ONAIRのKYNEのロンTです。
XXLは即完しており希少サイズとなります。

TEESIZEGUIDE
Length81cm
BodyWidth65cm
SleeveLength67.5cm
SholderWidth64cm

商品到着済ですので即発送可能です。


商品の説明

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