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NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG
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￥15750税込
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商品の詳細
NIKEAIRJORDAN1RETROHIGHOG
“PatentBred”
US8.5[26.5cm]
SNKRS購入品
短時間で2回履きました。
シューガードを入れていたので履きシワも
ほぼ無いに近いです。
履いた後はジェイソンマークでアウトソールまで洗っています。
後は写真で判断して下さい。
“PatentBred”
US8.5[26.5cm]
SNKRS購入品
短時間で2回履きました。
シューガードを入れていたので履きシワも
ほぼ無いに近いです。
履いた後はジェイソンマークでアウトソールまで洗っています。
後は写真で判断して下さい。
商品の説明
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