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NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG

NIKE

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商品の詳細

NIKEAIRJORDAN1RETROHIGHOG

“PatentBred”

US8.5[26.5cm]

SNKRS購入品

短時間で2回履きました。

シューガードを入れていたので履きシワも
ほぼ無いに近いです。

履いた後はジェイソンマークでアウトソールまで洗っています。

後は写真で判断して下さい。





商品の説明

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