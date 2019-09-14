STUDIO NICHOLSON 19AW モールスキンベルテッドパンツ S

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商品の詳細

定価¥42900-



モールスキンの様なハリ感のある綿を使用したベルテッドパンツ。



少しワイドなシルエットながら非常にきれいなストレートタイプで、ジャケットはもちろんあらゆるトップスと合わせられる万能な一本です。



ワンシーズン数回着用しておりますので、若干の使用感ございますが基本的には美品になります。



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