バーバリー トレンチコート 一枚袖 トレンチ21 英国製 ライナー 二枚襟

商品の詳細

■商品名

VintageバーバリーBurberrysコート一枚袖トレンチ21トレンチコート英国製ライナー付き二枚襟メンズコットン裏チェックアウター古着カーキサイズ44SHT(M相当)



■状態説明

・ヴィンテージ市場で絶大な人気を誇る1980年代頃の英国製VintageBurberrys、その中でも特に希少価値の高い「一枚袖」のトレンチコート「Trench21」です♪

・一枚袖特有の美しく肩の落ちるフォルム。通常の2枚袖仕様とは異なり、袖にアウトシームの無い事でオーバーサイズで着用しても美しいショルダーラインでお楽しみ頂けます。

・表地はコットン100％バーバリークロス、裏地はチェックデザイン、希少な袖まで付いたライナー＆襟ライナー付き、肩パット無しで美しいショルダーラインです◎

・イングランド製

・USEDですが気になるキズや汚れもなくとてもキレイな状態です！

【付属品：ライナー、ベルト類、付け襟、ボタン(大×1中×1小×1)】





■素材

表地：コットン100％裏地：コットン100％ライナー：ウール100％



■カラー

カーキ



■表記サイズ

44SHT(M相当)



■実寸サイズ

着丈：約110cm

身幅：約58cm

ゆき丈：約82cm

袖丈(脇下から）：約44cm

肩幅(エポレット～エポレット)：約49cm



■状態ランク

A使用感の少ないキレイな状態



■店舗管理番号

ch03ds-rm05c09767