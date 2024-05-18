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バーバリー トレンチコート 一枚袖 トレンチ21 英国製 ライナー 二枚襟
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￥49956税込
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商品の詳細
■商品名
VintageバーバリーBurberrysコート一枚袖トレンチ21トレンチコート英国製ライナー付き二枚襟メンズコットン裏チェックアウター古着カーキサイズ44SHT(M相当)
■状態説明
・ヴィンテージ市場で絶大な人気を誇る1980年代頃の英国製VintageBurberrys、その中でも特に希少価値の高い「一枚袖」のトレンチコート「Trench21」です♪
・一枚袖特有の美しく肩の落ちるフォルム。通常の2枚袖仕様とは異なり、袖にアウトシームの無い事でオーバーサイズで着用しても美しいショルダーラインでお楽しみ頂けます。
・表地はコットン100％バーバリークロス、裏地はチェックデザイン、希少な袖まで付いたライナー＆襟ライナー付き、肩パット無しで美しいショルダーラインです◎
・イングランド製
・USEDですが気になるキズや汚れもなくとてもキレイな状態です！
【付属品：ライナー、ベルト類、付け襟、ボタン(大×1中×1小×1)】
■素材
表地：コットン100％裏地：コットン100％ライナー：ウール100％
■カラー
カーキ
■表記サイズ
44SHT(M相当)
■実寸サイズ
着丈：約110cm
身幅：約58cm
ゆき丈：約82cm
袖丈(脇下から）：約44cm
肩幅(エポレット～エポレット)：約49cm
■状態ランク
A使用感の少ないキレイな状態
■店舗管理番号
ch03ds-rm05c09767
VintageバーバリーBurberrysコート一枚袖トレンチ21トレンチコート英国製ライナー付き二枚襟メンズコットン裏チェックアウター古着カーキサイズ44SHT(M相当)
■状態説明
・ヴィンテージ市場で絶大な人気を誇る1980年代頃の英国製VintageBurberrys、その中でも特に希少価値の高い「一枚袖」のトレンチコート「Trench21」です♪
・一枚袖特有の美しく肩の落ちるフォルム。通常の2枚袖仕様とは異なり、袖にアウトシームの無い事でオーバーサイズで着用しても美しいショルダーラインでお楽しみ頂けます。
・表地はコットン100％バーバリークロス、裏地はチェックデザイン、希少な袖まで付いたライナー＆襟ライナー付き、肩パット無しで美しいショルダーラインです◎
・イングランド製
・USEDですが気になるキズや汚れもなくとてもキレイな状態です！
【付属品：ライナー、ベルト類、付け襟、ボタン(大×1中×1小×1)】
■素材
表地：コットン100％裏地：コットン100％ライナー：ウール100％
■カラー
カーキ
■表記サイズ
44SHT(M相当)
■実寸サイズ
着丈：約110cm
身幅：約58cm
ゆき丈：約82cm
袖丈(脇下から）：約44cm
肩幅(エポレット～エポレット)：約49cm
■状態ランク
A使用感の少ないキレイな状態
■店舗管理番号
ch03ds-rm05c09767
商品の説明
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