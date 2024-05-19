Microsoft マイクロソフト Surface Laptop Go 2

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商品の詳細

「MicrosoftマイクロソフトSurfaceLaptopGo2セージi5/メモリ16GB/SSD256GB12.4型モバイルノートパソコンOfficeHome＆Business2021搭載VUQ-00003」

今年の4月に購入して、5〜6回ほど使いましたが

必要なくなったので出品致します。

目立った傷等はございませんが、多少の使用傷はあるかもしれませんが、ご了承ください。箱に少し凹みがあります。

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