NOVノブ　ACアクティブ　スキンケア3点セット　ウォッシング&化粧水&乳液

商品の詳細

NOVノブ ACアクティブ スキンケア3点入りセット ウォッシング\u0026化粧水\u0026乳液



新品未使用



★4934651519269

ウォッシングフォーム100g*1本



★4934651519276

化粧水 135ml*1本



★4934651519290

乳液 50ml*1本



●にきびが気になるお肌にうるおいを与え、やわらかくなめらかなお肌へ導く。

●美白有効成分（ビタミンC誘導体）配合で、メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます。保湿成分を追加。

●乳酸Naを配合。お肌にうるおいを与え、やわらかくなめらかにととのえます。



●平日のみの発送になります。なるべく丁寧に梱包する上にのけて発送させて頂きますが、神経質な方のご購入はお控えて下さい。

●デジタルカメラにて撮影のため実際の商品と色・質感等が若干異なる場合がある事をご理解の上、購入を宜しくお願い致します。

●ご購入後のキャンセル・返品などお受付しておりません。



