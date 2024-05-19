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NOVノブ　ACアクティブ　スキンケア3点セット　ウォッシング&化粧水&乳液

NOV

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NOVノブ　ACアクティブ　スキンケア3点セット　ウォッシング&化粧水&乳液
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商品の詳細

NOVノブ　ACアクティブ　スキンケア3点入りセット　ウォッシング\u0026化粧水\u0026乳液　

新品未使用

★4934651519269
ウォッシングフォーム100g*1本

★4934651519276
化粧水　135ml*1本

★4934651519290
乳液　50ml*1本

●にきびが気になるお肌にうるおいを与え、やわらかくなめらかなお肌へ導く。
●美白有効成分（ビタミンC誘導体）配合で、メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぎます。保湿成分を追加。
●乳酸Naを配合。お肌にうるおいを与え、やわらかくなめらかにととのえます。

●平日のみの発送になります。なるべく丁寧に梱包する上にのけて発送させて頂きますが、神経質な方のご購入はお控えて下さい。
●デジタルカメラにて撮影のため実際の商品と色・質感等が若干異なる場合がある事をご理解の上、購入を宜しくお願い致します。
●ご購入後のキャンセル・返品などお受付しておりません。






商品の説明

NOVノブ　ACアクティブ　スキンケア3点セット　ウォッシング&化粧水&乳液
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