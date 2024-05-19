平和屋-こころ店■本場大島紬　絣柄　着丈157.5cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3970

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈157.5cm（肩から）



裄丈62cm



袖丈47.5cm 縫込み4cm



袖幅32cm



前幅24.5cm



後幅29.5cm







着物縫いこみ



内揚げ5cm







裄



お袖側約1.5cm 身頃側約2.5cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は接写画像のように衿山に薄い汚れがございますが



その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



