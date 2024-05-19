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平和屋-こころ店■本場大島紬　絣柄　着丈157.5cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3970
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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈157.5cm（肩から）

裄丈62cm

袖丈47.5cm　縫込み4cm

袖幅32cm

前幅24.5cm

後幅29.5cm



着物縫いこみ

内揚げ5cm





お袖側約1.5cm　身頃側約2.5cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は接写画像のように衿山に薄い汚れがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。








商品の説明

平和屋-こころ店■本場大島紬　絣柄　着丈157.5cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-ag3970
平和屋-こころ店□本場大島紬 絣柄 着丈152.5cm 裄丈62cm 正絹 逸品 B ...
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平和屋-こころ店■本場縞大島紬　格子　着丈160.5cm　裄丈62cm　正絹　逸品　未使用　B-ey6023
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