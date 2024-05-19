袋帯　正絹　六通　華紋

商品の詳細

色・白地

5度ほど着用しました。



落ち着いた色合いなのでどの年代の方でも長くご使用できると思います。

訪問着、色留袖、色無地、江戸小紋などに合わせられます。



別出品している袋帯とのまとめ買いも可能でございます。

