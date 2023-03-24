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【美品】3.1phillip lim ベージュパンツ

3.1 Phillip Lim

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【美品】3.1phillip lim ベージュパンツ
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商品の詳細

フィリップリムのベージュパンツです。
生地は分厚くしっかりしていますがシワがつきづらい素材で
とてもはきやすいです。
１〜２回程度の着用なのでかなり綺麗です！
身長155cmの自分が履いて、フラットサンダルでも問題なく履ける丈の長さです。
どなたか可愛くきていただける方にお譲りいたします。

定価：60000円程度です。
サイズ：0（普段S〜Mを着ている私にちょうどよかったです）

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商品の説明

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