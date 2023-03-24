【美品】3.1phillip lim ベージュパンツ

商品の詳細

フィリップリムのベージュパンツです。

生地は分厚くしっかりしていますがシワがつきづらい素材で

とてもはきやすいです。

１〜２回程度の着用なのでかなり綺麗です！

身長155cmの自分が履いて、フラットサンダルでも問題なく履ける丈の長さです。

どなたか可愛くきていただける方にお譲りいたします。



定価：60000円程度です。

サイズ：0（普段S〜Mを着ている私にちょうどよかったです）



3.1philliplimmarnichloecelinedrawerunitedarrowsdressterior伊勢丹