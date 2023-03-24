- 当日発送
- 送料無料
【美品】3.1phillip lim ベージュパンツ
- 販売価格 ：
-
￥2449税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
生地は分厚くしっかりしていますがシワがつきづらい素材で
とてもはきやすいです。
１〜２回程度の着用なのでかなり綺麗です！
身長155cmの自分が履いて、フラットサンダルでも問題なく履ける丈の長さです。
どなたか可愛くきていただける方にお譲りいたします。
定価：60000円程度です。
サイズ：0（普段S〜Mを着ている私にちょうどよかったです）
3.1philliplimmarnichloecelinedrawerunitedarrowsdressterior伊勢丹
商品の説明
3.1 phillip lim 22SS クロップド パンツ 2 ベージュ
スリーワンフィリップリム（3.1 Phillip Lim）パンツ｜ジップデザイン ...
3.1 phillip lim (スリーワンフィリップリム) ストレートパンツ ベージュ
3.1 phillip lim (スリーワンフィリップリム) テーパードパンツ ベージュ
3.1 フィリップリム 3.1 phillip lim ストレッチ テーパードパンツ スラックス 0 ベージュ R112-5717TMG レディース
3.1 Phillip Lim スリーワン フィリップリム ウールギャバジン 1タックテーパードパンツ 0 ベージュ ボトムス【中古】【3.1 Phillip Lim】
3.1 フィリップリム 3.1 phillip lim パンツ ハーフ ショート 麻混 リネン混 ボタンフライ 0 ベージュ /TM レディース
スリーワンフィリップリム（3.1 Phillip Lim）｜パンツ｜ナイロン｜レザー｜ベージュ｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（266318）
3.1phillip lim カジュアルパンツ チノパン ベージュ カーゴパンツ
スリーワンフィリップリム（3.1 Phillip Lim）｜パンツ｜ナイロン｜レザー｜ベージュ｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（266318）
3.1 Phillip Lim スリーワン フィリップリム ウールギャバジン 1タックテーパードパンツ 0 ベージュ ボトムス【中古】【3.1 Phillip Lim】
スリーワンフィリップリム（3.1 Phillip Lim）｜パンツ｜ナイロン｜レザー｜ベージュ｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（266318）
3.1 Phillip Lim スリーワン フィリップリム ウールギャバジン 1タックテーパードパンツ 0 ベージュ ボトムス【中古】【3.1 Phillip Lim】
3.1 フィリップリム 3.1 phillip lim チノ テーパードパンツ スラックス 2 ベージュ R112-5717TMG レディース
レディース・パンツ・カジュアルパンツのデイリーランキング
-
-
1
御札入れ
財布
￥1,600
-
2
エルメス水着 ブラック
水着
￥2,000
-
-
-
-