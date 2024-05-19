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アディダス スケートボーディング ブセニッツ [BUSENITZ]
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商品の詳細
7回程ファッション目的で着用しました。
劣化を防ぎ、ボードをフリックする正確なコントロールを可能にする、高耐久性のテキスタイルとシンセティックのアッパー
自分のフィッティングとスタイリングに合わせてカスタマイズ可能なシュータン
抜群のサポートと快適性を提供するGEOFIT
シューレースの解けを防ぐ、埋め込み式アイレット
快適なテキスタイルライニング
優れたグリップ力を発揮するピボットポイントラバーカップソール
商品番号：G48060
色：コアブラック/フットウェアホワイト/ゴールドメタリック
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商品の説明
アディダス スケートボーディング ブセニッツ [BUSENITZ]
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