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Technics EAH-AZ70W 品
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商品の詳細
パナソニックの左右独立BluetoothヘッドホンTechnicsEAH-AZ70W中古品です。
知人から譲って頂きましたが、当方使用しませんので出品致します。
手持ちのUSB-Cケーブルで充電し、Androidスマートフォン（GooglePixel5a5G）とペアリングのうえ専用アプリを使用して動作確認いたしました。
付属品はございません。イヤーピースも社外品と交換しています
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手持ちのUSB-Cケーブルで充電し、Androidスマートフォン（GooglePixel5a5G）とペアリングのうえ専用アプリを使用して動作確認いたしました。
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商品の説明
Technics EAH-AZ70W 品
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