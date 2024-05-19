Technics EAH-AZ70W 品

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商品の詳細

パナソニックの左右独立BluetoothヘッドホンTechnicsEAH-AZ70W中古品です。

知人から譲って頂きましたが、当方使用しませんので出品致します。

手持ちのUSB-Cケーブルで充電し、Androidスマートフォン（GooglePixel5a5G）とペアリングのうえ専用アプリを使用して動作確認いたしました。

付属品はございません。イヤーピースも社外品と交換しています