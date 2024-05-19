新品タグ付き　muller of yoshio kuboムートンコート

商品の詳細

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新品タグ付き ミュラーオブヨシオクボ 2022A/W新作のMOUTON2-WAYCOATです。

購入しましたが残念ながら諸事情でお譲りさせていただぎす。



定価約10万円の今季の新作の新品です、大変お買い得ですのでご検討ください♪



アイテム説明

フード付きショートジャケットとエコファーのロングベストがセットになったmultiwayのアウター。フードジャケットはフード部分の取り外しが可能で、ノーカラーのアウターにもなります。袖がややAラインになっているので、袖口からセーターやカットソーがチラリと見えるのもポイント。もちろん、エコファーベストだけでの着回しも可能です。すべてをセットで着用すると、ベストのフロント右左の身頃がぴったり合わさるように内側にボタンを止めることができる仕様になっています。気分に合わせて着こなしを変えられる、一着あるだけでコーディネートの幅が広がるアイテムです。



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[詳細]

MLF22708



サイズ36：（ブルゾン）着丈:57.5肩幅:54.6身幅:118.8 袖丈:53.5

（ベスト）着丈：106 身幅：114.2



サイズ38：（ブルゾン）着丈:59肩幅:56身幅:122.8 袖丈:55

（ベスト）着丈：109 身幅：118.2





ブルゾン素材

表地：ポリエステル46%ナイロン33%コットン21%

裏地：キュプラ100%、中綿：ポリエステル100%



ベスト素材

表地：ポリエステル100%

別布：合成皮革、裏地：キュプラ100%



洗濯方法：ドライクリーニング※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

原産国：日本



drawerドゥロワーblaminkブラミンクmaxmaraマックスマーラHermesエルメスsacaiサカイCelineセリーヌMARNIマルニACNEアクネADOREアドーアcyclasシクラスmadisonblueマディソンブルーRonhermanロンハーマンENFOLDエンフォルドドゥーズィエムクラスFOXYフォクシーESTNATIONエストネー