  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
  • 平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
  • 当日発送
  • 送料無料

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158

Koften

お気に入りブランド
販売価格 ：

1417税込

獲得ポイント ：
ポイント

商品がカートに追加されました
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈160cm（肩から）

裄丈63cm

袖丈47cm　縫込み5cm

袖幅32.5cm

前幅25cm

後幅30cm



着物縫いこみ

内揚げ3.5cm





お袖側約2cm　身頃側約3cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。



大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。








商品の説明

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158 | フリマアプリ ラクマ

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　風景花文　着丈160cm　裄丈64cm　正絹　逸品　B-oa5288

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店□上質な小紋 型染め 風景花文 着丈160cm 裄丈64cm ...

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　花鳥文　着丈150.5cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-wt9738

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店□上質な小紋 風景花文 暈し染め 着丈160.5cm 裄丈62cm ...

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　花鳥文　着丈150.5cm　裄丈62cm　正絹　逸品　B-wt9738

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店■上質な小紋　花鳥文　着丈150cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-sa4480

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店□上質な小紋 花鳥文 着丈160.5cm 裄丈65cm 正絹 逸品 ...

平和屋-こころ店■上質な小紋　型染め　花鳥文　着丈160cm　裄丈63cm　正絹　逸品　B-ey5158
平和屋-こころ店□上質な小紋 花鳥文 着丈160.5cm 裄丈65cm 正絹 逸品 ...

レディース・水着/浴衣・着物のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ