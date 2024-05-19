midorikawa 18ss ブルゾン　エンジェル柄

商品の詳細

size:FREE



着丈:約67cm

身幅:約65cm

袖丈:約83cm

肩幅:ラグラン



首元に汚れがありますが着用には問題はございません。

写真(3,4枚目）に詳細がございます。



金欠なので早めに売り切りたいです。値段交渉受け付けます。



他フリマアプリでも出品しているため、いきなり出品が取り消される場合がございます。



お好きな方どうぞ



#midorikawa#sunsea