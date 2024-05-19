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midorikawa 18ss ブルゾン　エンジェル柄

SUNSEA

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商品の詳細

size:FREE

着丈:約67cm
身幅:約65cm
袖丈:約83cm
肩幅:ラグラン

首元に汚れがありますが着用には問題はございません。
写真(3,4枚目）に詳細がございます。

金欠なので早めに売り切りたいです。値段交渉受け付けます。

他フリマアプリでも出品しているため、いきなり出品が取り消される場合がございます。

お好きな方どうぞ
　
#midorikawa#sunsea




商品の説明

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