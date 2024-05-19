AirPods Pro 第1世代　充電　ケース　本体　充電器　A2190

商品の詳細

純正 AirPodsPro エアーポッツプロ エアーポッズプロ 充電ケースのみ



動作確認済み 美品 正規品 完動品 アルコール消毒済み 検品済み 7788



メーカー:Apple(アップル)



製品名:AirPodsPro（エアーポッズプロ）



●清掃とアルコール消毒は致しましたが凹みや写真では分からない細かな傷もある中古品とご理解ください。



●箱、ライトニングケーブル、イヤフォンは付きませんのでご了承下さい。



●充電を済ませた状態で発送させて頂きますので到着後すぐにご使用頂けます。



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