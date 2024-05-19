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AirPods Pro 第1世代 充電 ケース 本体 充電器 A2190
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商品の詳細
動作確認済み 美品 正規品 完動品 アルコール消毒済み 検品済み 7788
メーカー:Apple(アップル)
製品名:AirPodsPro（エアーポッズプロ）
●清掃とアルコール消毒は致しましたが凹みや写真では分からない細かな傷もある中古品とご理解ください。
●箱、ライトニングケーブル、イヤフォンは付きませんのでご了承下さい。
●充電を済ませた状態で発送させて頂きますので到着後すぐにご使用頂けます。
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商品の説明
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