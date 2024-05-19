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AirPods Pro 第1世代　充電　ケース　本体　充電器　A2190

Apple

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AirPods Pro 第1世代　充電　ケース　本体　充電器　A2190
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商品の詳細

純正　AirPodsPro　エアーポッツプロ　エアーポッズプロ　充電ケースのみ

動作確認済み　美品　正規品　完動品　アルコール消毒済み　検品済み　7788

メーカー:Apple(アップル)

製品名:AirPodsPro（エアーポッズプロ）

●清掃とアルコール消毒は致しましたが凹みや写真では分からない細かな傷もある中古品とご理解ください。

●箱、ライトニングケーブル、イヤフォンは付きませんのでご了承下さい。

●充電を済ませた状態で発送させて頂きますので到着後すぐにご使用頂けます。

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商品の説明

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