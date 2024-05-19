AirPods 箱付き

商品の詳細

AppleAirPodswithChargingCaseMV7N2J/A

2019年モデル第2世代の中古品です。



こちらはワイヤレス充電できないタイプです。



2019年6月に新品購入しました。



専用のケースに入れて使用していました。イヤホンには少々傷や汚れがあります。その他、あくまで中古品のため極微小な傷等、ある程度の使用感はご了承ください。

4枚の写真の通りイヤホンLに傷があります。



オマケで専用のシリコンケースもお付け致します。





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