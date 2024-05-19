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AirPods 箱付き
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商品の詳細
2019年モデル第2世代の中古品です。
こちらはワイヤレス充電できないタイプです。
2019年6月に新品購入しました。
専用のケースに入れて使用していました。イヤホンには少々傷や汚れがあります。その他、あくまで中古品のため極微小な傷等、ある程度の使用感はご了承ください。
4枚の写真の通りイヤホンLに傷があります。
オマケで専用のシリコンケースもお付け致します。
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商品の説明
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