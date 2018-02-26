  • イェローダイヤモンドルース/ F. V.YELLOW/ 0.175 ct.
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イェローダイヤモンドルース/ F. V.YELLOW/ 0.175 ct.

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イェローダイヤモンドルース/ F. V.YELLOW/ 0.175 ct.
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細


ご覧いただきありがとうございます。
以下は、こちらの商品の詳細情報になります。
・商品名：FANCYVIVIDYELLOW/0.175ct.CHUO鑑定書つき　
※中央宝石研究所鑑定書つき
AC8289/RBX
・カラット：0.175ct.
・カラー：FANCYVIVIDYELLOW
・カット：ROUND
・クラリティ：SI-1
・蛍光性：NONE
・付属品：箱付
・状態：新品
お値段は安くなっておりますので、
値段交渉はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
複数ご購入の方のみ割引させていただきます。
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商品の説明

0.089 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ラウンド シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.089 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ラウンド シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.278 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース クッション シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.278 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース クッション シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.521 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース オーバル / OVAL シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.521 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース オーバル / OVAL シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
1.54ct FANCY INTENSE YELLOW VVS2 イエローダイヤモンドルース※GIA ...
1.54ct FANCY INTENSE YELLOW VVS2 イエローダイヤモンドルース※GIA ...
イエローダイヤモンド ルース ファンシービビットイエロー 1.00ct以上 ...
イエローダイヤモンド ルース ファンシービビットイエロー 1.00ct以上 ...
0.089 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ラウンド シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.089 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ラウンド シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
イェローダイヤモンドルース/ F.V.YELLOW/ 0.262 ct. | labiela.com
イェローダイヤモンドルース/ F.V.YELLOW/ 0.262 ct. | labiela.com
0.752ct F.LT.YELLOW,I1,EM イエローダイヤモンドルース | starperri.com
0.752ct F.LT.YELLOW,I1,EM イエローダイヤモンドルース | starperri.com
0.150 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ハート シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.150 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ハート シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.278 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ...
0.278 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ...
0.521 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース オーバル / OVAL シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.521 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース オーバル / OVAL シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.089 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ラウンド シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.089 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ラウンド シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.521 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース オーバル / OVAL シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.521 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース オーバル / OVAL シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
イェローダイヤモンドルース/ F.O.YELLOW/ 0.303 ct. - その他
イェローダイヤモンドルース/ F.O.YELLOW/ 0.303 ct. - その他
イエローダイヤモンドルース 1.043ct FANCY YELLOW SI2 ※GIA鑑定書 ...
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