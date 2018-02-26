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イェローダイヤモンドルース/ F. V.YELLOW/ 0.175 ct.
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￥22200税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
以下は、こちらの商品の詳細情報になります。
・商品名：FANCYVIVIDYELLOW/0.175ct.CHUO鑑定書つき
※中央宝石研究所鑑定書つき
AC8289/RBX
・カラット：0.175ct.
・カラー：FANCYVIVIDYELLOW
・カット：ROUND
・クラリティ：SI-1
・蛍光性：NONE
・付属品：箱付
・状態：新品
お値段は安くなっておりますので、
値段交渉はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
複数ご購入の方のみ割引させていただきます。
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商品の説明
0.089 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ラウンド シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.278 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース クッション シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.521 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース オーバル / OVAL シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
1.54ct FANCY INTENSE YELLOW VVS2 イエローダイヤモンドルース※GIA ...
イエローダイヤモンド ルース ファンシービビットイエロー 1.00ct以上 ...
0.089 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ラウンド シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
イェローダイヤモンドルース/ F.V.YELLOW/ 0.262 ct. | labiela.com
0.752ct F.LT.YELLOW,I1,EM イエローダイヤモンドルース | starperri.com
0.150 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ハート シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.278 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ...
0.521 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース オーバル / OVAL シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.089 ct Fancy Vivid Yellow SI1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース ラウンド シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
0.521 ct Fancy Vivid Yellow I1 CGL 天然 イエロー ダイヤモンド ルース オーバル / OVAL シェイプ | DIAMOND EXCHANGE FEDERATION
イエローダイヤモンドルース 1.043ct FANCY YELLOW SI2 ※GIA鑑定書 ...
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