【週末特別限定セール中】LOEWE Flamenco ロエベ フラメンコ 黒

商品の詳細

クローゼット整理で売り切りたいため、以前より更にお値下げして出品しております。



LOEWEロエベFlamencoKnotSmallBag

ブラック

シルクベルベット

定価203,000



2年程前にカサロエベ表参道で定価で購入し、使用回数は3回程度です。

数回しか使っていませんが気に入っているので出品を迷っていますが、使っていただける方がいればお譲りいたします。

ごく薄い角スレありますが、その他の目立つ傷、汚れはなく超美品です。とても綺麗なのと、今は販売していない限定モデルで貴重だと思います。



柔らかいベルベット素材で手触りは最高です。これからの季節にぴったりでデイリーにも、正装にも使えるショルダーバッグです。紐を短くしてハンドバッグとしても使えます◎



『アマソナ』と並ぶロエベのアイコンバッグ『フラメンコ』も、日本女性が使いやすいサイズ感と、ベルベット×ナパレザーならではの軽量さはそのままに、進化を遂げました。

(web記事引用)



【詳細】

色:ブラック

素材:シルクベット×ナパレザー

サイズ:縦24.5×横26×マチ13cm

ストラップの長さ:74-134cm

ライン:Flamenco

Madein:スペイン



※保存袋は無くしてしまったためありません。

丁寧に梱包して発送いたします。



すり替え防止のため返品交換は出来ませんのでご了承いただけますと幸いです。



他のサイトでも販売しているので無くなり次第削除致します。

購入希望の方はお早めにご検討お願いいたします＊

※購入意思のないいいねはお控えいただきますようお願い致します。



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