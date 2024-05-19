REGULATION Yohji Yamamoto MEN レギュレーションヨウジヤマモトメン 19SS Diagonal Switch Long Sleeve Tee ナナメハギTシャツ ロングスリーブ ブラック HH-T57-570

商品の詳細

【ブランド】REGULATIONYohjiYamamotoMEN（レギュレーションヨウジヤマモトメン）

【品名】19SSDiagonalSwitchLongSleeveTeeナナメハギTシャツロングスリーブブラックHH-T57-570

【対象】メンズ

【表記サイズ】3

【実寸】着丈：78.5センチ身幅：54センチ肩幅：48センチ袖丈：61センチ

【素材表記】コットン50%リヨセル50%別布：コットン100%

【原産国】日本製

【カラー】ブラック

【商品状態】

使用感有り

全体的多少の毛羽立ち有り

首周りに若干の汚れ/毛玉有り

前身頃左側に若干の汚れ有り

両袖口に若干の毛玉有り

【商品番号】3022I070024

【ランク】B

【付属品】写真に写っているものがすべてです。

【備考】品質タグに若干の糸ほつれ有り



※ランク説明

N…新品同様～未使用品

S…未使用品

A…使用感の少ない比較的状態の良い中古品

B…使用感がありダメージや汚れが見受けられる中古品

C…汚れやダメージが多数見受けられる中古品（難あり品）



≪注意事項はプロフィール欄をご覧くださいませ。≫



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