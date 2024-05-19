REGULATION Yohji Yamamoto MEN レギュレーションヨウジヤマモトメン 19SS Diagonal Switch Long Sleeve Tee ナナメハギTシャツ ロングスリーブ ブラック HH-T57-570

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Yohji Yamamoto

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商品の詳細

【ブランド】REGULATIONYohjiYamamotoMEN（レギュレーションヨウジヤマモトメン）
【品名】19SSDiagonalSwitchLongSleeveTeeナナメハギTシャツロングスリーブブラックHH-T57-570
【対象】メンズ
【表記サイズ】3
【実寸】着丈：78.5センチ身幅：54センチ肩幅：48センチ袖丈：61センチ
【素材表記】コットン50%リヨセル50%別布：コットン100%
【原産国】日本製
【カラー】ブラック
【商品状態】
使用感有り
全体的多少の毛羽立ち有り
首周りに若干の汚れ/毛玉有り
前身頃左側に若干の汚れ有り
両袖口に若干の毛玉有り
【商品番号】3022I070024
【ランク】B
【付属品】写真に写っているものがすべてです。
【備考】品質タグに若干の糸ほつれ有り

※ランク説明
N…新品同様～未使用品
S…未使用品
A…使用感の少ない比較的状態の良い中古品
B…使用感がありダメージや汚れが見受けられる中古品
C…汚れやダメージが多数見受けられる中古品（難あり品）

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商品の説明

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