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ドテラ doTERRAミネラル カシスフレーバー セット

doTERRA

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ドテラ doTERRAミネラル カシスフレーバー セット
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商品の詳細

ドテラdoTERRA
ミネラルカシスフレーバー×2
全て未開封品です。

●カシス
アントシアニンなどのポリフェノールを含むカシス果汁を配合した、低カロリーでフルーティーなドリンクです。
参考小売価格：9,200円（税込）


★賞味期限
カシス…24.4
×2本

ドテラ製品多数ございます。
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商品の説明

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