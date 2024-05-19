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ドテラ doTERRAミネラル カシスフレーバー セット
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￥3114税込
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商品の詳細
ミネラルカシスフレーバー×2
全て未開封品です。
●カシス
アントシアニンなどのポリフェノールを含むカシス果汁を配合した、低カロリーでフルーティーなドリンクです。
参考小売価格：9,200円（税込）
★賞味期限
カシス…24.4
×2本
ドテラ製品多数ございます。
ご質問ありましたら、お気軽にどうぞ！
商品の説明
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