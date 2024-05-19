ERIKO × INTER FACTORY ボリュームスリーブノーカラーコート

商品の詳細

【インフルエンサーERIKO×INTERFACTORYボリュームスリーブノーカラーコート】



大人かわいい春のコーディネートに大活躍のアウターです。

1度試着済み新品未使用品です

自分には合わなかったため出品致します。

カラーはベージュです。



[サイズ]

身幅60.5肩幅47総丈121袖丈51.5



[素材]

表地：レーヨン91％ポリエステル9％裏地：ポリエステル100％

比較的軽い生地のため長いシーズン着まわしていただけます。

