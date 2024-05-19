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ERIKO × INTER FACTORY ボリュームスリーブノーカラーコート
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￥1920税込
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商品の詳細
【インフルエンサーERIKO×INTERFACTORYボリュームスリーブノーカラーコート】
大人かわいい春のコーディネートに大活躍のアウターです。
1度試着済み新品未使用品です
自分には合わなかったため出品致します。
カラーはベージュです。
[サイズ]
身幅60.5肩幅47総丈121袖丈51.5
[素材]
表地：レーヨン91％ポリエステル9％裏地：ポリエステル100％
比較的軽い生地のため長いシーズン着まわしていただけます。
大人かわいい春のコーディネートに大活躍のアウターです。
1度試着済み新品未使用品です
自分には合わなかったため出品致します。
カラーはベージュです。
[サイズ]
身幅60.5肩幅47総丈121袖丈51.5
[素材]
表地：レーヨン91％ポリエステル9％裏地：ポリエステル100％
比較的軽い生地のため長いシーズン着まわしていただけます。
商品の説明
INTER FACTORY（インターファクトリー）の「インフルエンサー ERIKO ...
INTER FACTORY（インターファクトリー）の「インフルエンサー ERIKO ...
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ERIKO × INTER FACTORY ボリュームスリーブノーカラーコート-
インフルエンサー ERIKO - ボリュームスリーブノーカラーコート ページュ
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ボリュームスリーブノーカラーコート(M ベージュ): AIMER | エメ ...
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