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ERIKO × INTER FACTORY ボリュームスリーブノーカラーコート

Soften

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1920税込

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ERIKO × INTER FACTORY ボリュームスリーブノーカラーコート
ERIKO × INTER FACTORY ボリュームスリーブノーカラーコート
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

【インフルエンサーERIKO×INTERFACTORYボリュームスリーブノーカラーコート】

大人かわいい春のコーディネートに大活躍のアウターです。
1度試着済み新品未使用品です
自分には合わなかったため出品致します。
カラーはベージュです。

[サイズ]
身幅60.5肩幅47総丈121袖丈51.5

[素材]
表地：レーヨン91％ポリエステル9％裏地：ポリエステル100％
比較的軽い生地のため長いシーズン着まわしていただけます。




商品の説明

ERIKO × INTER FACTORY ボリュームスリーブノーカラーコート
INTER FACTORY（インターファクトリー）の「インフルエンサー ERIKO ...
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