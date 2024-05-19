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mackintosh 0001 パンツ XS kiko kostadinov
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商品の詳細
マッキントッシュ0001のパンツになります。
キココスタディノフが手がけたプレミアムラインの第一弾のシーズンになります。
目立った傷や汚れはなく、美品です。
サイズは希少なXSです。
身長172で四枚目の写真のようなサイズ感です。ウエストは付属のベルトにて調節可能。
タグは保管してあります。
値下げ交渉承ります。
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サイズは希少なXSです。
身長172で四枚目の写真のようなサイズ感です。ウエストは付属のベルトにて調節可能。
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商品の説明
mackintosh 0001 パンツ XS kiko kostadinov
mackintosh 0001 パンツ XS kiko kostadinov | hartwellspremium.com
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