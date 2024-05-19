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ワコム 液タブ 液晶ペンタブレット 13.3フルHD液晶 Cintiq 13HD
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商品の詳細
DTK-1301/K0
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「いいね」について
こちらで値段を下げる場合は改めて出品し直しますので、現在購入意思のない場合はあまり意味をなさないと思います。
内容物は写真にあるもののみとなります。
HDMIを挿せるPCがあれば直ぐにお使い頂けます！
※すり替え防止のため、返品返金はできません。
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商品の説明
ワコム 液タブ 液晶ペンタブレット 13.3フルHD液晶 Cintiq 13HD
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