ワコム 液タブ 液晶ペンタブレット 13.3フルHD液晶 Cintiq 13HD

商品の詳細

DTK-1301/K0



値段交渉以外でこちらから値下げはしません。

購入の意思がある場合は積極的に即決価格をご提示ください。



「いいね」について

こちらで値段を下げる場合は改めて出品し直しますので、現在購入意思のない場合はあまり意味をなさないと思います。





内容物は写真にあるもののみとなります。

HDMIを挿せるPCがあれば直ぐにお使い頂けます！



※すり替え防止のため、返品返金はできません。