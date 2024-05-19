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Sony ソニー プロ用 ヘッドフォン MDR-CD900ST
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商品の詳細
多くのアーティストが使用している
言わずと知れた有名なSONYのヘッドフォンになります。
たまに使用していました。
特に汚れもなく、全体的にも綺麗です。
音も問題なく、クリアに聴こえます。
#ヘッドホン#MDRCD900ST#900ST#MDR
#密閉型スタジオモニターヘッドホン
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#レコーディング #マイク #録音
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商品の説明
MDR-CD900ST 密閉型スタジオモニターヘッドホン
ヘッドホン MDR-CD900ST [φ6.3mm 標準プラグ]
SONY ソニー MDR-CD900ST スタジオモニター用 ヘッドホン(ソニ−製 ...
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