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もっちもち大麦

Lrunny

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商品の詳細

もっちもち大麦

内容量10kg【5kg×2袋】【大麦】

品質検査済み

岡山県産100％★
令和4年産　新麦入荷しました!!
香り・食感が最高の逸品です
β-グルカンを多く含む、食物繊維・ミネラル・ビタミンたっぷり!!美容・健康・ダイエットを意識している方にピッタリです。岡山県産100％だから、安心・安全もっちもち・プチプチ湯がいてサラダと食べても最高!!

毎日食べるにも最適！重たいお米は配達が便利！→●美味しい●超特価

送料無料一部の地域は除く北海道沖縄離島発送には送料加算あり
コメントくださいませ。

他、5kg販売、950g販売　以上もいたしています。


商品の説明

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