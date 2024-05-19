利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

もっちもち大麦



内容量10kg【5kg×2袋】【大麦】



品質検査済み



岡山県産100％★

令和4年産 新麦入荷しました!!

香り・食感が最高の逸品です

β-グルカンを多く含む、食物繊維・ミネラル・ビタミンたっぷり!!美容・健康・ダイエットを意識している方にピッタリです。岡山県産100％だから、安心・安全もっちもち・プチプチ湯がいてサラダと食べても最高!!



毎日食べるにも最適！重たいお米は配達が便利！→●美味しい●超特価



送料無料一部の地域は除く北海道沖縄離島発送には送料加算あり

コメントくださいませ。



他、5kg販売、950g販売 以上もいたしています。



