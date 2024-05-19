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もっちもち大麦
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￥1480税込
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商品の詳細
もっちもち大麦
内容量10kg【5kg×2袋】【大麦】
品質検査済み
岡山県産100％★
令和4年産 新麦入荷しました!!
香り・食感が最高の逸品です
β-グルカンを多く含む、食物繊維・ミネラル・ビタミンたっぷり!!美容・健康・ダイエットを意識している方にピッタリです。岡山県産100％だから、安心・安全もっちもち・プチプチ湯がいてサラダと食べても最高!!
毎日食べるにも最適！重たいお米は配達が便利！→●美味しい●超特価
送料無料一部の地域は除く北海道沖縄離島発送には送料加算あり
コメントくださいませ。
他、5kg販売、950g販売 以上もいたしています。
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商品の説明
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国産もっちもち麦100% 500g｜商品紹介｜株式会社 DeJAPAN ディジャパン
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