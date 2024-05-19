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NOJESS ノジェス K10 ダイヤモンド ミモザ リング #1
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￥3239税込
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商品の詳細
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ノジェスのリングです。
フェアリークラウンに次いで人気だったミモザのリングです。
サイズは1号です。
石はダイヤモンドで0.03カラットです。
数回の使用で美品かと思います。
K10、ブランド名、0.03の刻印ございます。
税込23,760円のお品です。
本品と保証書のみ緩衝材に包みお送りします。
お箱をご入用の方は送料を含ませていただきますのでお声がけください。
中古品にご理解があり、お品にご納得いただけた方の
ご購入をお願いいたします。
ageteeteNOJESSJoueteCOCOSHNIKAHKAHSTARJEWERYTAKE-UPBLOOM4℃
アガットエテノジェスジュエッテココシュニックアーカースタージュエリーテイクアップブルームヨンドシー
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サイズは1号です。
石はダイヤモンドで0.03カラットです。
数回の使用で美品かと思います。
K10、ブランド名、0.03の刻印ございます。
税込23,760円のお品です。
本品と保証書のみ緩衝材に包みお送りします。
お箱をご入用の方は送料を含ませていただきますのでお声がけください。
中古品にご理解があり、お品にご納得いただけた方の
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商品の説明
NOJESS - 【yua様専用】ノジェス ミモザリング 1号の通販 by うさぎ ...
NOJESS k10 YG ミモザ ダイヤモンド リング-
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