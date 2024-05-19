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ジエダ ボトムス 2
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商品の詳細
ブランド）ジエダ
タイプ）LOOSEFITJEANSJIE-23S-PT10-C
カラー）ブルー
素材）デニム
サイズ）
表記サイズ：2
ウエスト：78cm
股上：36
股下：72
ヒップ：98cm
裾幅：27.5(若干の誤差はご了承下さい。)
－
■商品の状態
状態備考）目立つダメージや汚れはございませんが、若干防虫剤の様な匂いがございます。
こちらの商品はラクマ公式パートナーのエコスタイルによって出品されています。
商品の説明
ジエダ ボトムス 2 - その他
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