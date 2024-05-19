ジエダ ボトムス 2 - その他

商品の詳細

商品番号）2888800000002298

ブランド）ジエダ

タイプ）LOOSEFITJEANSJIE-23S-PT10-C

カラー）ブルー

素材）デニム

サイズ）

表記サイズ：2

ウエスト：78cm

股上：36

股下：72

ヒップ：98cm

裾幅：27.5(若干の誤差はご了承下さい。)

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■商品の状態

状態備考）目立つダメージや汚れはございませんが、若干防虫剤の様な匂いがございます。



こちらの商品はラクマ公式パートナーのエコスタイルによって出品されています。