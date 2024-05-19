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ジエダ ボトムス 2

Jieda

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商品の詳細

商品番号）2888800000002298
ブランド）ジエダ
タイプ）LOOSEFITJEANSJIE-23S-PT10-C
カラー）ブルー
素材）デニム
サイズ）
表記サイズ：2
ウエスト：78cm
股上：36
股下：72
ヒップ：98cm
裾幅：27.5(若干の誤差はご了承下さい。)

■商品の状態
状態備考）目立つダメージや汚れはございませんが、若干防虫剤の様な匂いがございます。

こちらの商品はラクマ公式パートナーのエコスタイルによって出品されています。



商品の説明

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ジエダ ボトムス 2 - その他

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ジエダ ボトムス 2
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