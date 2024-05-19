即日発送　アマゾン fire tv stick ファイヤー tv スティック

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Kfilth

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

2020年8月購入したばかりです
先日数個、買いましたが余りましたので、
出品いたします。


画像の通り、新品になります。
Alexa対応音声認識リモコン付属

発送の厚みの関係上、個別に梱包して箱は折りたたんで同梱して発送致します。

★即日発送可能です。

AmazonFireTVStick
Alexa対応音声認識リモコン(第2世代)
単4電池2個
電源アダプタ
USBケーブル
HDMI延長ケーブル

Amazonビデオ、GYAO!、NETFLIX、hulu、AbemaTV、dTV、UNEXT、YouTube対応

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商品の説明

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