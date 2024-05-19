即日発送　アマゾン fire tv stick ファイヤー tv スティック

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

2020年8月購入したばかりです

先日数個、買いましたが余りましたので、

出品いたします。





画像の通り、新品になります。

Alexa対応音声認識リモコン付属



発送の厚みの関係上、個別に梱包して箱は折りたたんで同梱して発送致します。



★即日発送可能です。



AmazonFireTVStick

Alexa対応音声認識リモコン(第2世代)

単4電池2個

電源アダプタ

USBケーブル

HDMI延長ケーブル



Amazonビデオ、GYAO!、NETFLIX、hulu、AbemaTV、dTV、UNEXT、YouTube対応



#Amazon#アマゾン#Amazonfiretvstick

#ファイヤーテレビスティック

#ファイヤーTV