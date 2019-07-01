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新品未使用！Bluetooth5.3フルワイヤレスイヤホン
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商品の詳細
最新のBluetooth5.3なので長時間の使用も可能です。
小さく軽いので非常に使いやすいです。
動作確認の為開封してます。問題なく使用できます。
充電はタイプC。箱無しなら500円引き。
新品未使用品ですが自宅保管の為神経質な方はご遠慮ください。
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商品の説明
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