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ワンピースカード BOX 新時代の主役 新品未開封
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商品の詳細
Ｊｏｓｈｉｎで購入しました。シールは店員さんが切っての販売の決まりなので切られていますがこのまま新品未開封で発送します。
商品の説明
ONE PIECEカードゲーム 新時代の主役【OP-05】(BOX) 24パック入 【未開封BOX】
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