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semoh セモー　キャスケット　ベレー帽

YAECA

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2340税込

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semoh セモー　キャスケット　ベレー帽
semoh セモー　キャスケット　ベレー帽
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

qualitycotton100%
colorolivegreen,
size2(約59.5cm)
定価¥12000(+tax)

semoh2018AWコレクションより光沢のあるコーデュロイ生地を使用したキャスケット/ベレー。やや大ぶりのボリューム感のある作りでバランスも非常に良いです。

また、前、後ろどちらでもお被り頂ける仕様でキャスケットとベレー帽をかけて合わせたようなデザインです。

使用頻度は3.4回、目立った汚れはありません。


YAECAヤエカcomoliコモリneatニート
crepusculeクレプスキュールSemohセモー
uruウルhykeハイクauraleeオーラリー
adametropeアダムエロペHAREハレ
livingconceptリビングコンセプト　
thenorthfaceノースフェイス　patagoniaパタゴニア
など好きな方はぜひ。



商品の説明

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