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semoh セモー キャスケット ベレー帽
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￥2340税込
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商品の詳細
qualitycotton100%
colorolivegreen,
size2(約59.5cm)
定価¥12000(+tax)
semoh2018AWコレクションより光沢のあるコーデュロイ生地を使用したキャスケット/ベレー。やや大ぶりのボリューム感のある作りでバランスも非常に良いです。
また、前、後ろどちらでもお被り頂ける仕様でキャスケットとベレー帽をかけて合わせたようなデザインです。
使用頻度は3.4回、目立った汚れはありません。
YAECAヤエカcomoliコモリneatニート
crepusculeクレプスキュールSemohセモー
uruウルhykeハイクauraleeオーラリー
adametropeアダムエロペHAREハレ
livingconceptリビングコンセプト
thenorthfaceノースフェイス patagoniaパタゴニア
など好きな方はぜひ。
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また、前、後ろどちらでもお被り頂ける仕様でキャスケットとベレー帽をかけて合わせたようなデザインです。
使用頻度は3.4回、目立った汚れはありません。
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商品の説明
semoh(セモー) / 別注ウールキャスケット / グレンチェック - セレクトショップRAZEの公式通販サイト
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