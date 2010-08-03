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BOSE sound dock

BOSE

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商品の詳細

シルバーとホワイトのコンビネーション。
リモコンの背面、電池をとりだせず言うことを聞きません。
iPodtouchを付属品としてお付けします。

商品の説明

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