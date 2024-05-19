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平和屋野田店■六通柄袋帯 唐織 御所車飛鶴吉祥花文 銀糸 逸品 n-pk2763
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￥1476税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
長さ420cm幅30.5cm程
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・芯なし】
状態は数回程しか締めておりませんが
接写画像のように裏地に薄い汚れがございます。
その他表地は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
着用時には見えない部分になりますので
あまり気にならずお召になれるかと思います。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※若干たたみシワがございます。
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋野田店■六通柄袋帯 唐織 御所車飛鶴吉祥花文 銀糸 逸品 n-pk2763 | フリマアプリ ラクマ
平和屋野田店■六通柄袋帯 唐織 吉祥飛鶴文 金銀糸 逸品 n-kg3697 | フリマアプリ ラクマ
平和屋野田店■六通柄袋帯 唐織 飛鶴吉祥文 銀糸 逸品 n-ea0333 | フリマアプリ ラクマ
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