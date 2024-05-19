平和屋野田店■六通柄袋帯　唐織　御所車飛鶴吉祥花文　銀糸　逸品　n-pk2763

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





長さ420cm幅30.5cm程



■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹・芯なし】



状態は数回程しか締めておりませんが



接写画像のように裏地に薄い汚れがございます。



その他表地は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。



着用時には見えない部分になりますので



あまり気にならずお召になれるかと思います。







大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※若干たたみシワがございます。













※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。







