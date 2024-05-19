平和屋野田店■六通柄袋帯　唐織　御所車飛鶴吉祥花文　銀糸　逸品　n-pk2763

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Sabend

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


長さ420cm幅30.5cm程

■■■　商品詳細　■■■


【正絹・芯なし】

状態は数回程しか締めておりませんが

接写画像のように裏地に薄い汚れがございます。

その他表地は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。

着用時には見えない部分になりますので

あまり気にならずお召になれるかと思います。



大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？


※若干たたみシワがございます。






※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。









商品の説明

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