France vintage fur coat

商品の詳細

Instagramで大人気のshopから購入したフランスヴィンテージのファーコートです。



観賞用になっているため出品いたします。

お写真お借りしております????‍♂️



フランス製のDubrowsky＆Josephののフェイクファーコートになります

サイズ感は小さくもなく大きくもなくちょうど良い大きさです



size

着丈73センチ

身幅58センチ

(平置きのサイズになります)



素材

アクリル



コンディション

目立った汚れはありません



送料込ですのでお値引き交渉ご遠慮ください????‍♂️





ヴィンテージ

ロキエ

ジャンティーク

ヨーロッパ

古着

エディットフォールル

editforlulu

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ロク

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