- 当日発送
- 送料無料
France vintage fur coat
- 販売価格 ：
-
￥11500税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
Instagramで大人気のshopから購入したフランスヴィンテージのファーコートです。
観賞用になっているため出品いたします。
お写真お借りしております????♂️
フランス製のDubrowsky＆Josephののフェイクファーコートになります
サイズ感は小さくもなく大きくもなくちょうど良い大きさです
size
着丈73センチ
身幅58センチ
(平置きのサイズになります)
素材
アクリル
コンディション
目立った汚れはありません
送料込ですのでお値引き交渉ご遠慮ください????♂️
ヴィンテージ
ロキエ
ジャンティーク
ヨーロッパ
古着
エディットフォールル
editforlulu
ジャーナルスタンダード
イエナ
シンゾーン
plage
roku
ロク
flower
vintage
グリモワール
olgou
hug
アーペーセー
アンティーク
観賞用になっているため出品いたします。
お写真お借りしております????♂️
フランス製のDubrowsky＆Josephののフェイクファーコートになります
サイズ感は小さくもなく大きくもなくちょうど良い大きさです
size
着丈73センチ
身幅58センチ
(平置きのサイズになります)
素材
アクリル
コンディション
目立った汚れはありません
送料込ですのでお値引き交渉ご遠慮ください????♂️
ヴィンテージ
ロキエ
ジャンティーク
ヨーロッパ
古着
エディットフォールル
editforlulu
ジャーナルスタンダード
イエナ
シンゾーン
plage
roku
ロク
flower
vintage
グリモワール
olgou
hug
アーペーセー
アンティーク
商品の説明
FRENCH VINTAGE ECO FUR DESIGN LONG COAT MADE IN FRANCE/フランス ...
Unisex French vintage switching fake fur coat | 古着屋 grin days ...
Vintage Dino Ricco Lapin Fur Coat France size US S-M marked 13 ...
1920s French antique fur coat-
L Vintage 50s-60s Faux Fur Coat Tissavel France - Etsy
Tissavel of France Fur Vintage Jackets | Mercari
最終価格????????france vintage fur coat. - 毛皮/ファーコート
Vintage Womens Intrigue Tissavel France Faux Fur Coat Size 14 Brown
A Classic 1930s French Vintage Fox Fur long Jacket - Superb French Chi
The 1970s-1974 Jours de France-fashion | Fashion, Decades of ...
Vintage Dino Ricco Lapin Fur Coat France size US S-M marked 13 ...
Vintage 70s Jordache Tissavel France Beige Faux Fur Coat Jacket Size L
Vintage Faux Fur Coat From Tissavel France Made in England | Etsy ...
Apparence paris
レディース・ジャケット/アウター・毛皮/ファーコートのデイリーランキング
-
-
-
-
-
-
5
梅柄の振袖
振袖
￥12,500
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ロングワンピース/マキシワンピース
￥5,047
-
ショルダーバッグ
￥8,413
-
ネックレス
￥5,625
-
カットソー(半袖/袖なし)
￥2,796
-
リュック/バックパック
￥3,515
-