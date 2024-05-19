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SeaRoomlynn プリーツベアドレス room306
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￥2166税込
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商品の詳細
SeaRoomlynnプリーツベアドレス
新品・未使用・タグ付き
パット付きが嬉しい!
プリーツベアドレスの登場です。
取り外し可能の肩紐アジャスターでキャミワンピ風にも
着用できる2way仕様!
総プリーツの柔らかい生地で
歩く度軽やかなシルエットに♪
裾にはメロー始末を入れており
細部までこだわりある1枚です!
試着のみの新品。自宅保管です。
カラーはベージュ
ポリエステル:100%
サイズM
販売価格：10,260円(税込)
room306contemporary
searoomlynn
alexiastam
アリシアスタン
新品・未使用・タグ付き
パット付きが嬉しい!
プリーツベアドレスの登場です。
取り外し可能の肩紐アジャスターでキャミワンピ風にも
着用できる2way仕様!
総プリーツの柔らかい生地で
歩く度軽やかなシルエットに♪
裾にはメロー始末を入れており
細部までこだわりある1枚です!
試着のみの新品。自宅保管です。
カラーはベージュ
ポリエステル:100%
サイズM
販売価格：10,260円(税込)
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商品の説明
searoomlynn 新品 プリーツベアドレス チョコ
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