SeaRoomlynn プリーツベアドレス room306

商品の詳細

SeaRoomlynnプリーツベアドレス



新品・未使用・タグ付き



パット付きが嬉しい!

プリーツベアドレスの登場です。



取り外し可能の肩紐アジャスターでキャミワンピ風にも

着用できる2way仕様!



総プリーツの柔らかい生地で

歩く度軽やかなシルエットに♪

裾にはメロー始末を入れており

細部までこだわりある1枚です!



試着のみの新品。自宅保管です。

カラーはベージュ



ポリエステル:100%

サイズM



販売価格：10,260円(税込)





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