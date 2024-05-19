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SeaRoomlynn プリーツベアドレス room306
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SeaRoomlynn プリーツベアドレス room306

Krunny

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販売価格 ：

2166税込

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SeaRoomlynn プリーツベアドレス room306
SeaRoomlynn プリーツベアドレス room306
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

SeaRoomlynnプリーツベアドレス

新品・未使用・タグ付き

パット付きが嬉しい!
プリーツベアドレスの登場です。

取り外し可能の肩紐アジャスターでキャミワンピ風にも
着用できる2way仕様!

総プリーツの柔らかい生地で
歩く度軽やかなシルエットに♪
裾にはメロー始末を入れており
細部までこだわりある1枚です!

試着のみの新品。自宅保管です。
カラーはベージュ

ポリエステル:100%
サイズM

販売価格：10,260円(税込)


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alexiastam
アリシアスタン



商品の説明

searoomlynn 新品 プリーツベアドレス チョコ
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