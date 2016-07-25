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里芋 種芋 9.5kg 石川早生
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￥2080税込
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商品の詳細
9.5kg(箱込み)
注)種芋になります
品種:石川早生
Size:S〜L(Mix)
熊本県産
数に限りがあります
出来る限りの選別はしておりますが、生物である事はご了承願います
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Size:S〜L(Mix)
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商品の説明
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