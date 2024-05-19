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今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
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￥9240税込
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商品の詳細
【2023A/W】
Spick\u0026Span
ミルドクロスピークドラペルジャケット
グレー38
¥31,900税込
2回着用しました。
目立った難はなくきれいな状態です。
出品中のシアーボートネックプルオーバーと合わせたりスウェットも可愛いかったです。
裏地も可愛いので袖を折って着て頂いても◎
小さく畳んで、かんたんラクマのヤマトか郵便で発送致します。畳じわなどご了承ください。
Spick\u0026Span
ミルドクロスピークドラペルジャケット
グレー38
¥31,900税込
2回着用しました。
目立った難はなくきれいな状態です。
出品中のシアーボートネックプルオーバーと合わせたりスウェットも可愛いかったです。
裏地も可愛いので袖を折って着て頂いても◎
小さく畳んで、かんたんラクマのヤマトか郵便で発送致します。畳じわなどご了承ください。
商品の説明
今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
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今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
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