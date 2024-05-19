今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー

商品の詳細

【2023A/W】

Spick\u0026Span

ミルドクロスピークドラペルジャケット

グレー38



¥31,900税込





2回着用しました。

目立った難はなくきれいな状態です。

出品中のシアーボートネックプルオーバーと合わせたりスウェットも可愛いかったです。

裏地も可愛いので袖を折って着て頂いても◎



小さく畳んで、かんたんラクマのヤマトか郵便で発送致します。畳じわなどご了承ください。

