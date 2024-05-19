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今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー

Spick & Span

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今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
今期 Spick and Span ミルドクロスピークドラペルジャケット グレー
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商品の詳細

【2023A/W】
Spick\u0026Span
ミルドクロスピークドラペルジャケット
グレー38

¥31,900税込


2回着用しました。
目立った難はなくきれいな状態です。
出品中のシアーボートネックプルオーバーと合わせたりスウェットも可愛いかったです。
裏地も可愛いので袖を折って着て頂いても◎

小さく畳んで、かんたんラクマのヤマトか郵便で発送致します。畳じわなどご了承ください。









商品の説明

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