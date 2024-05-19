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Xperia 1 White 海外版J9110

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商品の詳細

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海外版でDSDVが可能。
128Gbになっております。
購入から一週間程度使用しました。
写真の通り、カバーをつけておりますので画面も背面もとても綺麗な状態です。
カバーにはそれなりに使用感がありますが、希望であれはお付けします。
ご質問があればお気軽にどうぞ！



商品の説明

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