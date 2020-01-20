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YAMAHA TW-E3A(A) スモーキーブルー 完全ワイヤレスイヤホン
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￥2535税込
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商品の詳細
ヤマハの完全ワイヤレスイヤホンTW-E3Aです。カラーはスモーキーブルーです。
6月11日に受け取り、3日ほど使いましたが、私の耳の形に合わなかったため出品します。
音質など品質面ではもちろん全く問題ありませんし、見えるような傷はありません。
納品書・保証書も添付し、すべての付属品も一緒にお送りします。
・音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアに対応
・接続安定性に優れた「QualcommTrueWireless™StereoPlus」対応
・汗や雨を気にせず使える生活防水〈IPX5相当〉仕様
6月11日に受け取り、3日ほど使いましたが、私の耳の形に合わなかったため出品します。
音質など品質面ではもちろん全く問題ありませんし、見えるような傷はありません。
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・音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアに対応
・接続安定性に優れた「QualcommTrueWireless™StereoPlus」対応
・汗や雨を気にせず使える生活防水〈IPX5相当〉仕様
商品の説明
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(A) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当 /専用アプリ対応 /AAC・aptX対応 /マイク搭載 スモーキーブルー
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(A) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当 /専用アプリ対応 /AAC・aptX対応 /マイク搭載 スモーキーブルー
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