YAMAHA TW-E3A(A) スモーキーブルー 完全ワイヤレスイヤホン

商品の詳細

ヤマハの完全ワイヤレスイヤホンTW-E3Aです。カラーはスモーキーブルーです。



6月11日に受け取り、3日ほど使いましたが、私の耳の形に合わなかったため出品します。

音質など品質面ではもちろん全く問題ありませんし、見えるような傷はありません。

納品書・保証書も添付し、すべての付属品も一緒にお送りします。



・音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアに対応

・接続安定性に優れた「QualcommTrueWireless™StereoPlus」対応

・汗や雨を気にせず使える生活防水〈IPX5相当〉仕様