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YAMAHA TW-E3A(A) スモーキーブルー 完全ワイヤレスイヤホン

ヤマハ

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YAMAHA TW-E3A(A) スモーキーブルー 完全ワイヤレスイヤホン
YAMAHA TW-E3A(A) スモーキーブルー 完全ワイヤレスイヤホン
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商品の詳細

ヤマハの完全ワイヤレスイヤホンTW-E3Aです。カラーはスモーキーブルーです。

6月11日に受け取り、3日ほど使いましたが、私の耳の形に合わなかったため出品します。
音質など品質面ではもちろん全く問題ありませんし、見えるような傷はありません。
納品書・保証書も添付し、すべての付属品も一緒にお送りします。

・音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアに対応
・接続安定性に優れた「QualcommTrueWireless™StereoPlus」対応
・汗や雨を気にせず使える生活防水〈IPX5相当〉仕様



商品の説明

YAMAHA TW-E3A(A) スモーキーブルー 完全ワイヤレスイヤホン
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(A) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当 /専用アプリ対応 /AAC・aptX対応 /マイク搭載 スモーキーブルー
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