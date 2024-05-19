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R2年10月鳥取県産　コシヒカリ玄米15キロ　1等米です

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商品の詳細

鳥取県日野郡日南町の水のきれいな所で丹精込めて作ったお米です　とても美味しいですよ　是非、食べて欲しいです


商品の説明

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