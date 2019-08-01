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【新品タグ付き】FRAY I.D レースブラウス

FRAY I.D

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【新品タグ付き】FRAY I.D レースブラウス
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商品の詳細


color:WHT×BLK
size:0ブラウス(肩幅:36.5cm身幅:42cm着丈:49cm)キャミソール(身幅:40cm着丈:29cm総丈:49cm)
price:¥15,336(税込)

購入日:2019.8
購入場所:新宿ルミネ

繊細なレースが上品な透け感を演出するブラウス。さりげないスタンドネックに、フロントにあしらったハシゴレースなどクラシカルなムードが漂います。

着心地の良いインナーキャミソール付きも嬉しいポイントです♡

※新品未使用タグ付きですが、自宅保管の為、神経質な方は御遠慮ください。




商品の説明

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