【新品タグ付き】FRAY I.D レースブラウス

商品の詳細



color:WHT×BLK

size:0ブラウス(肩幅:36.5cm身幅:42cm着丈:49cm)キャミソール(身幅:40cm着丈:29cm総丈:49cm)

price:¥15,336(税込)



購入日:2019.8

購入場所:新宿ルミネ



繊細なレースが上品な透け感を演出するブラウス。さりげないスタンドネックに、フロントにあしらったハシゴレースなどクラシカルなムードが漂います。



着心地の良いインナーキャミソール付きも嬉しいポイントです♡



※新品未使用タグ付きですが、自宅保管の為、神経質な方は御遠慮ください。

