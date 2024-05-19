仮面ライダー 響鬼 真骨彫 S.H.Figuarts

商品の詳細

【商品詳細】

セット内容：フィギュア本体、音撃棒＜烈火＞手持ち用(左右)、音撃棒＜烈火＞腰取付用、

変身音叉＜音角＞腰取付用、変身音叉＜音角＞手持ち用、ディスクアニマル腰取付用、

ディスクアニマル手持ち用、交換用手首左右各4種、音激棒＜烈火＞炎パーツ(左右)、

取扱説明書

コンセプトブック



サイズ：全高約140mm

材質：PVC、ABS



素人保管ですので、ご理解いただける方に

お願い致します。





S.H.Figuarts

S.H.フィギュアーツ

フィギュア

SHフィギュアーツ

仮面ライダー

響鬼



