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仮面ライダー 響鬼 真骨彫 S.H.Figuarts
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商品の詳細
【商品詳細】
セット内容：フィギュア本体、音撃棒＜烈火＞手持ち用(左右)、音撃棒＜烈火＞腰取付用、
変身音叉＜音角＞腰取付用、変身音叉＜音角＞手持ち用、ディスクアニマル腰取付用、
ディスクアニマル手持ち用、交換用手首左右各4種、音激棒＜烈火＞炎パーツ(左右)、
取扱説明書
コンセプトブック
サイズ：全高約140mm
材質：PVC、ABS
素人保管ですので、ご理解いただける方に
お願い致します。
S.H.Figuarts
S.H.フィギュアーツ
フィギュア
SHフィギュアーツ
仮面ライダー
響鬼
セット内容：フィギュア本体、音撃棒＜烈火＞手持ち用(左右)、音撃棒＜烈火＞腰取付用、
変身音叉＜音角＞腰取付用、変身音叉＜音角＞手持ち用、ディスクアニマル腰取付用、
ディスクアニマル手持ち用、交換用手首左右各4種、音激棒＜烈火＞炎パーツ(左右)、
取扱説明書
コンセプトブック
サイズ：全高約140mm
材質：PVC、ABS
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S.H.Figuarts
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仮面ライダー
響鬼
商品の説明
S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 | 魂ウェブ
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