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UNION Nike Air Jordan 1 High OG

NIKE

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商品の詳細

UNION×BephiesBeautySupply×Nike

AirJordan1HighOG\"Summer'96\"

US927cm

新品未使用

国内正規品

箱、黒タグ付

商品の説明

Union × Nike Air Jordan 1 Retro High OG NRG
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