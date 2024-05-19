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UNION Nike Air Jordan 1 High OG
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商品の詳細
UNION×BephiesBeautySupply×Nike
AirJordan1HighOG\"Summer'96\"
US927cm
新品未使用
国内正規品
箱、黒タグ付
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US927cm
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商品の説明
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