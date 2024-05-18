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80s イッセイミヤケメン ベルテッドパンツ
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商品の詳細
サイズXL
カラー ピンク
採寸
ウエスト35.5センチ（最大42センチ）、股上31センチ、股下78.5センチ、ワタリ35.5センチ、裾幅19.5センチ
状態 コンディションB通常の使用感程度です。少々薄汚れが膝付近などにあります。
カラー ピンク
採寸
ウエスト35.5センチ（最大42センチ）、股上31センチ、股下78.5センチ、ワタリ35.5センチ、裾幅19.5センチ
状態 コンディションB通常の使用感程度です。少々薄汚れが膝付近などにあります。
商品の説明
80s イッセイミヤケメン ベルテッドパンツ
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