Anker Nebula Capsule II D2421N11

商品の詳細

AnkerNebulaCapsuleIIの出品です。



新品未開封の状態です。

家にいる時間が長かった為購入しましたが、結局仕事が忙しく使用する機会がなかった為出品します。

詳細はメーカーのホームページでご確認下さい



世界初AndroidTV搭載モバイルプロジェクター

アンカーネブラカプセル２

世界初AndroidTV搭載

モバイルプロジェクター

商品名 NebulaCapsuleII（ネブラカプセル２）

発売元 Anker（アンカー）

用途 コンパクトサイズのプロジェクター

解像度 1280x720画素

輝度 200ANSIルーメン

スピーカードライバー 8W

アスペクト比 16:9

重量 739g

サイズ 高さ：約150mm 直径：約80mm

連続使用時間 約2.5時間の動画連続再生



輸送時の箱の凹み等についてご了承頂けます方にお譲り出来たらと思います。

初期不良に関しては、メーカー保証でご対応をお願いします。

お値下げ交渉は、ご遠慮ください。